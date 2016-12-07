2017年17大科技发展趋势

哈通社阿斯塔纳 -- 每年年末，来自市场分析公司Frost & Sullivan的未来学家、分析师和咨询师们都会齐聚在一起，列出明年将会对科技界带来巨大影响的新趋势。

下面，我们一起来看看明年的17大趋势吧。

1.AI个人助手竞争白热化

今年，各家科技巨头开始在AI助手上大力布局，Google Assistant重装上阵，苹果Siri登上MacBook，亚马逊Alexa借助Echo音响进入千家万户，就连三星也收购了Viv准备一鸣惊人。因此明年必然是各家AI助手争奇斗艳的一年。

2.智能家居大普及

上面提到的AI助手其实一直是智能家居的一份子。今年苹果在iPhone中引入了Home应用，谷歌也推出了自家的Home应用，亚马逊则准备凭借Echo将单个的智能家居设备合并成一整套系统。从短期来看，亚马逊Echo是暂时的赢家，不过未来鹿死谁手还未可知。

3.特朗普当选余波未消

特朗普的意外当选可能将打乱原有的贸易规则和传统的国际关系，硅谷原本的如意算盘也要换个模样了，未来美国在能源、贸易和环境等多方面的政策变换值得全世界关注。

4.英国脱欧影响继续发酵

除了特朗普当选，英国脱欧也是2016年的一大事件，而整个脱欧进程将于明年3月正式开始，未来英国将面临新一轮通胀和货币贬值，投资者也将踌躇不前。鉴于英国脱欧后欧洲右翼势力抬头，未来其他国家是否也会走上相同的道路我们拭目以待。

5.孤立主义逐渐盛行

特朗普当选与英国脱欧让孤立主义开始在全球抬头，未来全球贸易和移民政策恐将发生巨大变化。同时，明年欧洲主要国家的大选就将正式拉开帷幕，原本一些边缘政党可能会逆转上台，从而导致整个欧洲的混乱。

6.物联网将成为有感情的工具

随着物联网逐渐进入主流，该行业各家公司将从原本的硬件为先策略改为专注于情感工具的打造。未来，我们生活中的物联网设备能理解用户的话语，并通过感知周边环境与用户进行交流。同时，物联网幕后的云计算AI和复杂的机器学习算法等新技术将趋于融合。

7.工业物联网生态系统

2016年 ，我们见到了多个工业物联网生态系统的诞生，明年这一领域将有更多"大玩家"加入。与此同时，行业快速发展必然也会带来有效的资源整合，也许明年该行业也会诞生类似安卓大战iOS的热闹场景。

8.物联网平台变身日用品

2017年将成为平台之战的爆发之年，要想在科技界占有一席之地，科技公司是就必须拥有自己的平台。随着平台的不断增多，如何将其变现就成了公司的主要努力方向，因此各家平台会开始差异化发展，为整个行业带来无限可能。

9.认知能力将成为智能的新标杆

我们对于"智能"这一概念的认识需要改改了，未来那些加入了人工智能技术的简单设备也将拥有"认知能力"，而这才是真正的智能。认知技术的进步正引领着设备自我学习能力的大发展，明年越来越多的产品将得到认知能力的升级。

10.跨界合作成主旋律

数字革命正在打破行业间原有的坚冰，2017年各行业间的跨界合作将成为新的主旋律，这一趋势在自动驾驶行业将产生巨大影响。一线汽车制造商、自动驾驶软件开发商和点对点的供应商将携起手来创造奇迹。

11.AR技术在B2B平台生根发芽

2016年，借助《Pokémon GO》的成功，AR技术开始进入主流视野，明年该技术将正式开始在B2B平台上发光发热，用户将在线上体验到实体店购物的乐趣。

12.数据即服务（Data-as-a-Service）模式爆发

随着大数据这一新名词逐渐为人所接受，许多公司将通过各种复杂的方式获取并保存数据。为了降低成本并将数据变现，新型的数据即服务模式将获得快速成长。

13.中国将成为世界机器人大国

现在的中国已经是世界上最大的机器人市场，但由于人口众多，人均机器人占有量其实并不高。随着技术的不断进步，明年中国的机器人潜力将得到释放，成为当之无愧的机器人大国。

14.清真经济走向前台

从食品到时尚领域，清真市场的快速崛起将成为全球经济新的增长点，这一趋势在发达国家将带来巨大影响，中东、亚洲、欧洲和美洲市场将成为清真经济的主要受益者。

15.无人机送货成为现实

无人机行业正在逐渐向多元化发展，送货无人机这一分类将成为明年的主角。据悉，明年亚马逊的送货无人机就将正式在英国服役，而沃尔玛明年则会在美国开通类似的服务。2017年将成为无人机送货时代的开端。

16.太空探索热潮再起

经过多年的酝酿，太空探索已经到了临界点，可回收火箭的逐渐成熟让星际旅行的成本不断走低。同时，发动机推力增大和机器学习算法的加入让人类在探索太空时信心更足了。

17.Level-3级别的自动驾驶车辆正式上路

经过多年的技术积累，2017年我们将迎来首款量产的Level-3级自动驾驶汽车，此类车辆已经可以解放驾驶员了。不过，自动驾驶的普及之路必定不平坦，各种车祸和法律等问题会成为各家媒体头条的常客。



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