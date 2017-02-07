世行预测2017年全球经济增速将升至2.7%

哈通社阿斯塔纳 --世界银行10日发布的最新一期《全球经济展望》预测，在2016年经历后金融危机的低点之后，随着制约新兴市场和发展中经济体增长的大宗商品出口障碍消退以及进口大宗商品的新兴市场和发展中经济体内需保持稳固，2017年全球经济增长预计将温和回升至2.7%。

报告指出，2017年发达经济体增速预计将从2016年的1.6%小幅回升至1.8%。主要经济体尤其是美国财政刺激措施有望推动其经济增速高于预期，但贸易保护主义情绪上升可能带来不利影响。在大宗商品价格上升的情况下，新兴市场和发展中经济体2017年整体增速将从2016年的3.4%回升至4.2%。



报告指出特朗普政府的政策可能成为全球经济的一大风险因素，特朗普提出了退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)等保护主义政策，恐将使全球贸易受到抑制。世行担忧"美国经济政策的不确定性若无法消除，或将给全球带来严重的负面影响"。



报告预测美国2017年和2018年的经济增速将分别达到2.2%和2.1%。若算入特朗普的减税政策，今明两年的增速有望进一步扩大至2.5%和2.9%。



世行认为中国的增长率有望维持在6%上方，俄罗斯和巴西则将在2017年重回正增长。



世行预测欧元区2017年和2018年经济增长率分别为1.5%和1.4%，认为"英国脱欧程序的不确定性将成为重压"。



日本2017年经济增长率为0.9%，低于2016年的1.0%。日本或因消费税增税再行延迟及相关经济对策的实施会对经济增长带来一定效果，但人口减少、老龄化已成为阻碍经济增长的桎梏。2018年经济增长率将在0.8%左右。



2018年经济增长率预测值为2.9%。受原油等资源价格攀升的影响，新兴及发展中国家景气持续向好，仍将引领全球经济增长。



【编辑：木合塔尔·木拉提】