2017-2018年度“金人”世界巡展落幕

哈通社/阿斯塔纳/12月20日-20日，《金人巡回世界博物馆》国际展览会2017-2018年度总结会议在位于阿斯塔纳市的国家博物馆举行。

据悉，旨在向世界展示"金人"等哈萨克斯坦历史文物和文化遗产的《金人巡回世界博物馆》国际展览会于2017年开展，迄今为止，已在白俄罗斯、阿塞拜疆、俄罗斯、中国、波兰和韩国等6个国家进行巡展。



值得一提的是，《金人巡回世界博物馆》国际展览会中展出的展品中包括了属于早期铁器时代的被誉为哈萨克斯坦象征的国宝--"金人"铠甲、塔克赛公主及萨尔马特部落领袖们的雕塑、写有铭文的银器、萨克人（塞人）女性服装、在公元前V-IV世纪制作的雪豹形象徽章、XV世纪打造的饰品等。

而该项目将在今后两年中继续开展，向全球更多的国家展示我国的文化遗产。



"‘金人'不仅是哈萨克斯坦的文化财富，也是当代世界文明发展的宝贵财富。众所周知，总统在署名文章《伟大草原之国7个优势》中强调了‘金人'在我国历史中的特殊地位。目前，‘金人'已在6个国家中进行巡展，20多万外国游客对其进行了参观。根据计划，该项目将在今后两年中继续落实，向全球更多的国家展示我国的历史文化。" 文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒。



值得一提的是，在该会议框架内，主题为《古代文明中的伟大草原之国》的研究会议将于21日举行。



【编译：达娜】