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    17:33, 24 六月 2017 | GMT +6

    2017年最好用的25款app

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    哈通社/阿斯塔纳/6月24日 -- 近期，《时代周刊》评选了2017年截至目前最好的25款 app，涵盖了工具类、影像类、社交类、游戏类等多个领域，给人们一些参考。

    整个榜单的排名如下：

    第一名到第五名：

    超级马里奥跑酷（游戏类）、Microsoft To-Do（效率类）、A Normal Lost Phone（游戏类）、The Great Courses Plus（课程学习类）、Instagram（社交类）

    第六名到第十名：

    Wemogee（社交类）、Musical.ly（社交类）、ArtPassport（工具类）、Google Earth（工具类）、Funnel（资讯类）

    第 11 名到第 15 名：

    Empower（健身类）、ReachNow（出行产品）、Focalmark（工具类）、FaceApp（社交类）、Clips（影像类）

    第 16 名到第 20 名：

    Marvel: Color Your Own（工具类）、美图秀秀（工具类）、上古卷轴：传奇（游戏类）、Filtru（工具类）、Sprinkles（影像类）

    第 21 名到第 25 名：

    跳跃吧！鲤鱼王（游戏类）、Runtasty（生活类）、Nintendo Switch Parental Controls（工具类）、Missive（效率类）、Mobile Passport（工具类）

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

     

    标签:
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