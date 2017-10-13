2017年前三季度中亚天然气管道向中国输气281.5亿标方

哈通社/阿斯塔纳/10月13日 -- 据中新网消息，今年前三季度，中亚天然气管道向中国共输气281.5亿标方，日均输气量为10428万标方。该管道开通以来至今年10月1日，已累计输气达1935亿标方。

中国-中亚天然气管道西起土库曼斯坦和乌兹别克斯坦边境，穿越乌兹别克斯坦中部和哈萨克斯坦南部地区，经新疆霍尔果斯入境，ABC三线并行，入境后与西气东输二、三线管道相连，可保证沿线4亿人口的生活燃料供应。

为保障进口天然气的质量安全，新疆霍尔果斯检验检疫局制定专门作业程序，在日常监管、定期申报、查验放行等方面形成了一套完整的检验监管模式，确保优质能源顺利进入中国。

霍尔果斯出入境检验检疫局表示，该局对进口管输天然气采取先检后报的绿色通道模式，并且通过远程电子监管系统，对天然气实施现场监管，还将进一步采取便利化通关措施，为国家能源通道建设提供优质服务。

2009年12月14日，中国、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦四国元首在土库曼斯坦阿姆河第一天然气处理厂共同转动通气阀门，正式开始输气，至今年10月1日，中亚天然气管道已安全运行2846天，累计输气量达1935亿标方。