2017年前3个月中国共吸引外来投资2140.3亿元

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国商务部消息，2017年1-3月，中国新设立外商投资企业6383家，同比增长7.2%；实际使用外资金额2265.1亿元人民币，同比增长1%。3月当月，全国新设立外商投资企业2523家，同比下降1.5%；实际使用外资金额878.3亿元人民币，同比增长6.7%。商务部外资司负责人指出，1-3月全国吸收外资呈现以下特点：

从产业分布看，1-3月，服务业实际使用外资1653.8亿元人民币，同比增长7.1%，占外资总量比重的73%。其中，电力、燃气及水的生产和供应业同比增长165.6%，交通运输、仓储和邮政业同比增长43.7%，租赁和商务服务业同比增长62.3%。高技术服务业实际使用外资286.9亿元人民币，同比增长12.4%，其中，信息技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务实际使用外资同比分别增长34.6%、29.4%和50.8%。制造业实际使用外资594.6亿元人民币，占外资总量比重的26.3%。其中，通用设备制造业、通信系统设备制造业实际使用外资同比分别增长27.7%和62.3%。

从投资来源地看，主要国家/地区对华投资总体保持稳定。1-3月，前十位国家/地区（以实际投入外资金额计）实际投入外资总额2140.3亿元人民币，占全国实际使用外资金额的94.7%，同比增长1.1%。其中，香港地区、台湾地区、欧盟28国实际投入金额同比增长19.2%、65.8%和11.2%。



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