2017年养老金最低标准将被调升为45711坚戈

哈通社阿斯塔纳--据卫生和社会发展部消息，26日，该部部长塔玛拉•杜伊谢诺娃就生育补贴和养老金在2017年的增幅情况做出说明。

杜伊谢诺娃表示，卫生和社会发展部已与财政部联合制定最新养老金标准调整方案。根据该方案，从2017年7月1日起，基础养老金和连带养老金标准将增幅20%。就是说，连带养老金将从2016年的40000坚戈将增幅至48396坚戈。例如，2016年，基础养老金标准为11965坚戈，调整后将提高至14466坚戈。

杜伊谢诺娃指出，目前全国共有近210万人领取基本养老金，为了提高养老金标准，国家财政将拿出798亿坚戈进行补贴。由此推算，最低养老金标准将从2016年的37789坚戈提升至2017年7月1日后的45711坚戈。养老金平均标准将从55154坚戈提高至66721坚戈。



杜伊谢诺娃说，国家将拿出180亿坚戈，提高生育补贴。2017年7月1日起，该项补贴将增幅20%。2016年国家为第一、第二、第三台婴儿发放的一次性补贴为66621坚戈，而这一补贴在2017年7月1日起将增加到86222坚戈，对第四台的补贴从2016年的111035坚戈将增加到142947坚戈。



【编译：金桥】