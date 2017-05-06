国际劳工组织旗舰报告：2017年全球失业率达5.6%

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 -- 据联合国新闻处消息，国际劳工组织1月22日发布了《世界就业和社会展望：2018趋势》（World Employment and Social Outlook: Trends 2018）旗舰报告。报告指出，虽然全球失业率趋于稳定，但在世界许多地区，失业率和体面就业不足仍将维持在高位。

国际劳工组织22日发布的《世界就业和社会展望：2018趋势》报告指出，2017年全球失业率预计达到5.6%，总失业人口超过1.92亿。



报告指出，2017年全球经济增长强于预期，但全球长期经济前景增长将趋于适中。2018年，发达国家的失业率预计将再度下跌0.2%，达到低于危机前水平的5.5%。发达国家劳动力市场的强劲表现将是推动2017至2018年全球就业率增长的主要因素。在新兴经济体和发展中国家，就业增长预计将不足以满足劳动力增长，但比2016年仍有改善。



报告指出，2017年，约有14亿人处于脆弱就业状态，2019年，这一群体还将增加3500万人。在发展中国家，脆弱就业对四分之三的劳动人口造成影响。



国际劳工组织总干事莱德表示，尽管全球失业率呈稳定趋势，体面就业不足仍十分普遍。全球经济仍无法创造足够的就业机会。国际社会需要做出更多努力促进就业质量，以确保全球平等享有经济增长带来的益处。



报告指出的积极的一点是，新兴经济体的贫困人数继续下降，预计到2018年极度贫困人口将达到1.76亿，占所有就业人口的7.2％。



在就业领域方面，报告显示，服务部门将是未来就业率增长的主要推动力，农业和制造业就业率持续下降。但脆弱的非正式就业在农业和服务业中十分普遍，如果没有相应的政策强力促进服务业的就业质量和生产力，跨部门之间的就业转移对促进体面就业将收效甚微。



报告还涉及了人口老龄化的影响。报告指出，全球劳动力人口的增长将不足以弥补迅速扩大的退休人口。到2030年，全球劳动者的平均年龄预计将从2017年的不到40岁增加41岁以上。