2017世博会捷克国家馆日定于明年7月15日

哈通社阿斯塔纳 -- 阿斯塔纳世博会运营公司执行主席叶西莫夫21日在阿斯塔纳会见了捷克地区发展部长卡尔拉•施莱赫托娃。

会谈中，双方就捷克参展阿斯塔纳世博会相关事宜进行讨论。



叶西莫夫向施莱赫托娃介绍了阿斯塔纳世博会筹备工作的最后阶段进展。



叶西莫夫说："在捷克参展阿斯塔纳世博会期间，我们非常期待贵国能展示开发和利用可替代能源的现代化技术。这将对进一步深化两国之间的浓厚友谊和促进两国人民间的旅游往来起到重大作用。"



"哈萨克斯坦将通过举办世博会来解决开发和利用可替代能源问题，这也是目前全球各国所面临的重大问题之一。我们将在世博会期间展示哈萨克斯坦最新的现代化技术。目前政府各部门也在积极参与实施工作。我们将在2017年7月15日举行世博会捷克国家馆日。"他说。



值得一提的是，捷克的可再生能源在该国最终能源结构中所占的比重为13%。



据悉，阿斯塔纳世博会捷克馆面积达292.5平方米。



阿斯塔纳世博会将于2017年6月10日至9月10日举行，预期世博会期间阿斯塔纳将迎来500万各国游客。



截止目前，共有106个国家和18个国际组织确认参展2017阿斯塔纳世博会。其中，101个国家已任命各自的世博会专员，并有90个国家签署了参展合同。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】