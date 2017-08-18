2017年前7个月阿塞拜疆开采2250.06万吨石油

哈通社/阿斯塔纳/8月18日 —— 据阿塞拜疆国家统计委员会日前公布的数据显示，2017年1-7月阿塞拜疆开采石油2250.06万吨，同比减少8.9%，开采天然气166.07亿方，同比减少4.9%。

2016年石油开采量(包括凝析气)共计4129.5万吨，天然气293.313亿立方。阿能源部预计2017年石油开采量为4000万吨，天然气295.61亿立方。

2017年上半年阿出口石油达1699.5万吨，同比减少10.1%。出口额约57.3亿美元，同比增长20.4%。2016年阿出口石油3503万吨，比2015年减少0.2%。

2017年1-7月阿塞拜疆石油制品产量比去年同期下降7.8%，产值降至15.67亿马纳特。

据统计数据，阿1-7月车用汽油产量增长7.2%，产量达73.01万吨；直馏汽油产量11.61万吨，增长1.5%；润滑油产量1.95万吨，增长380%；石油沥青产量10.34万吨，增长21.1%；石油焦产量12.84万吨，增长14.2%。

报告期间，煤油产量35.38万吨，减少8.2%；柴油产量112.5万吨，减少16.8%；锅炉用燃料油产量24.38万吨，减少39.9%。

目前，阿塞拜疆正在生产经营的只有一家炼油厂，即以盖达尔·阿利耶夫命名的巴库炼油厂。