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    19:11, 27 五月 2016 | GMT +6

    哈萨克斯坦2017年将向中国出口70亿立方米天然气

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    哈通社阿斯塔纳5月27日电 据俄罗斯卫星网消息，哈萨克斯坦总理网站援引哈萨克斯坦天然气运输公司（KazTransGas）董事会主席沙里普巴耶夫消息称，哈萨克斯坦计划在2017年向中国出口70亿立方米天然气。

    消息中称，哈萨克斯坦天然气运输公司与欧洲复兴开发银行26日在阿斯塔纳签署了向哈萨克斯坦天然气项目投资2.94亿欧元的协议。项目之一是巴佐伊地下储气库的改建和大修。这些项目计划耗费2.42亿欧元。

    巴佐伊地下储气库建设于2010年在哈中协议框架下开始。2012年7月进行了第一批总量为3000万立方米的天然气供应。

    沙里普巴耶夫指出，巴佐伊地下储气库的改建和大修是天然气稳定供应所必须的。

    他说："冬季对天然气供应的需求要高出数倍，因此，要稳定地抵住压力，需要容量达到40亿立方米的储气库。问题是要改善物流，尤其是我们明年还计划向中国出口70亿立方米天然气。"

    哈萨克斯坦经济部副部长此前表示，别伊涅乌-巴佐伊-奇姆肯特天然气管线二期建设未来不仅能把哈萨克斯坦、还能把俄罗斯的天然气输往中国。

    标签:
    能源 哈萨克斯坦与中国 天然气 黄金储备
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