2017年国内航空公司共运送旅客740万人次

哈通社/阿斯塔纳/6月13日 -- 统计分析网站finprom.kz提供的数据，对哈萨克斯坦公民而言，航空运输正在成为更具吸引力的出行方式。

2017年，国内航空公司共运送旅客740万人次。



相关统计显示，哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司在2016年共运送旅客380万人次，占国内航空市场的62.5%。其中55.7%（210万人）为国内航线旅客，44.3%（170万人）为国际航线旅客。



2012年-2016年，阿斯塔纳航空公司旅客运量增长50万人。与此同时，由于新的航空公司加入竞争，其实战占有量从72.2%下降至62.5%。



目前，该公司旗下拥有31架客机，并计划至2020年将客机数量提升至35架。航空公司拥有65条航线，其中44条为国内航线，21条为国际航线。



随着一体化进程，以及阿斯塔纳与国际领先的金融中心之间的合作不断发展，阿斯塔纳航空公司计划拓展直航纽约、东京以及新加坡的航线。



这些航线有望为阿斯塔纳国际金融中心实现同其他领先金融中心达成"统一窗口"服务和减少投资者通行阻碍创造良好条件。



【编译：木合塔尔·木拉提】

