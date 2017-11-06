2017年前9个月我国经常项目赤字为50亿美元

哈通社/阿斯塔纳/11月6日 -- 据央行消息，2017年前9个月，根据初步统计经常项目赤字（贸易逆差）为50亿美元，较去年减少16.4%。

据统计，哈萨克斯坦商品出口量较2016年同期增长83亿美元（31.1%），达351亿美元。其中，石油和天然气出口额增长了36.6%，黑色金属和有色金属分别增长59.1%和20.9%。



据了解，商品进口量增长15.6%，达231亿美元。进口量增长趋势可在多个产品发现，其中包括非食品类消费品以及工业中间产品。因此贸易顺差增长了77%，达120亿美元。



2017年前9个月，由于外国投资收益增长1.5倍，投资收益负差达123亿美元。外国直接投资商将该收益超过一半资金投入了其位于哈萨克斯坦的分公司。



据初步估计，金融账户资金流入（除央行储备资产交易外）达66亿美元，外商直接投资资金流入达33亿美元。哈萨克斯坦企业在今年第三季度，根据公司间债务支付将影响直接投资商的净流入额。



据央行透露，根据组合投资资金流入达84亿美元，其原因为居民的国外证券减少以及非银行机构在国际市场发行欧元债务等。其他投资领域的资金流出部分原因为居民在国外的短期存款增长。2017年10月，储备资产为322亿美元（年初295亿美元），这将满足哈萨克斯坦9个月商品及服务进口的融资。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】