2017年南部地区或将有近900户家庭移民北部地区

哈通社奇姆肯特--根据国家"塞尔盆"计划，2017年预计将有近900户家庭从我国南部地区移民北部地区，而2016年有250户家庭移民北部。这是记者从4日在南哈州举行的相关会议上获悉的。南部人口向北部地区转移将解决北部地区劳动力严重短缺问题。

日前北部区域一些州官相继来到南哈州考察，与人口较多的县市居民进行座谈，建议他们移民北部地区，以帮助解决北方劳动力紧缺问题。官员们答应为移民北方的南方居民无偿提供住房，并解决就业。

南哈州政府副州长萨德尔对记者说："南哈州玛克塔热勒县人口众多，我们将来自北方的官员首先介绍给了该县群众，为了进一步加深南北方经济交流，他们带来了不少商界人士，他们计划为该县居民提供1785个工作岗位。"

据介绍，玛克塔热勒县人口35万，其中8000人无业，300多人在等待国家提供廉价住房。南哈州政府认为，玛克塔热勒县劳动力较多的家庭移民北部地区有利于他们自身发展。

玛克塔热勒县副县长叶山库洛娃说："玛克塔热勒县每年有近1万名婴儿出生，北部地区若提供免费住房，我想会有许多人考虑移民北方，况且，北部地区教师、医务人员短缺。"

【编译：金桥】