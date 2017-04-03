欧洲复兴开发银行2017年将对哈萨克斯坦提供9亿欧元贷款

哈通社阿斯塔纳 -- 欧洲复兴开发银行代表团日前访问阿拉木图，并同阿拉木图市长包尔詹•拜别克举行会谈。

据欧洲复兴开发银行方面透露，欧开行有意在阿拉木图实施长期项目投资，并愿为市政府提供任何帮助。



其中，全长22.9公里的阿拉木图轻轨项目，将是双方合作的关键。



据了解，阿拉木图轻轨项目是阿拉木图市交通现代化建设的重要部分，旨在解决交通拥堵、减少污染问题，提高市民通勤质量。



该项目具有战略意义，能为城市的进一步发展注入新的活力，目前正在研究项目的若干技术性问题，寻找最佳融资模式。



据悉，2016年哈萨克斯坦接受欧开行投资额为世界第二位。



截至2017年2月28日，欧开行对哈投资超过72亿欧元，其中2015年7.09亿欧元，2016年8.15亿欧元。



2017年欧开行计划为哈萨克斯坦提供9亿欧元贷款。



值得一提的是，率领高规格代表团访问哈萨克斯坦的欧洲复兴开发银行第一副总裁菲尔•贝内特，30日在阿拉木图宣布，任命阿格雷斯•佩雷马尼斯为哈萨克斯坦分行行长 。



【编译：木合塔尔·木拉提】