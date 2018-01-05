2017年前9月中国是吉尔吉斯最大外国直接投资来源国

哈通社/阿斯塔纳/1月5日 -- 据中国商务部消息，吉尔吉斯斯坦国家统计委公布的数据显示，2017年1-9月吉国吸收的外国直接投资额为5.03亿美元，与去年同比降低了6％。

外国对吉直接投资主要流向制造业、采矿业、地质勘探领域、金融中介和保险业。

2017年1至9月来自非独联体国家的外国对吉直接投资额与去年同比增长1.7倍，主要因为加拿大的投资增长了50.9％，英国增长44.2％，中国增长了8.5％。2017年1至9月中国、加拿大和英国是吉国投资的主要来源国（三国共占据外国总投资的76.4％）。

2017年1至9月中国对吉投资额在外国对吉投资额中占据第一，为2.27亿美元，去年同期为2.10亿美元。中国主要投资于制造类企业（油产品、橡胶、塑料以及其它非金属矿产的生产）、地质勘探类和矿产品开采类企业。加拿大以1.30亿美元位居外国投资第二名，主要投资金属产品制造业和矿产开采业。英国投资2760万美元，位居第三，主要投资地质勘探类企业。哈萨克斯坦投资2550万美元，位居第四，主要投资金融中介、批发零售业、地质勘探以及矿产开采业。荷兰位居第五，投资1820万美元。