2017年中国黄金产出下降9%

哈通社/阿斯塔纳/2月6日 -- 据英国《金融时报》中文网报道，黄金市场可能会对美元以及美国加息的前景着迷。但还有一个因素正在逼近：金矿供应下降。

根据世界黄金协会(World Gold Council)的数据，自2008年以来全球黄金供应每年都增长，这一增长在去年陷入停滞。作为世界最大的黄金生产国，去年中国的黄金供应创纪录地下降9%，这是自1980年来中国的黄金产出第二次下降。

中国约占世界黄金产量的15%，这个比例高于沙特占石油市场的比例。但自2016年以来，中国当局收紧了对黄金开采的审查，导致中国的小型金矿纷纷关闭。

"环境越来越受到政策制定者的重视。"世界黄金协会市场情报部门负责人阿利斯泰尔•休伊特(Alistair Hewitt)说，"黄金开采受到更严格的监管。"

根据世界黄金协会的数据，去年中国的黄金产量估计为420.5吨。该组织表示，同期中国对黄金的需求上升了4%，至953.3吨。

2017年，全球黄金的产量从上一年的3263吨上升至3268.7吨。这是自2008年以来的最小涨幅。2008年金融危机期间，黄金开采量下降了逾2%。

自2017年初，金价上涨了15%，交易价为每盎司1334.78美元。

中国几乎所有的黄金都用于满足国内需求，因为中国不允许企业出口黄金。

随着中国收紧法规，中国的黄金公司日益期盼进行海外收购。去年，山东黄金矿业股份有限公司(Shandong Gold Mining)同意以9.6亿美元购买巴里克黄金公司(Barrick Gold)持有的阿根廷贝拉德罗(Valedero)金矿50%的股权。