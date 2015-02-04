塔吉克斯坦将积极参加2017阿斯塔纳世博会

哈通社阿斯塔纳2月4日电，昨日，2017阿斯塔纳世博会筹委会成员、外交部第一副部长热皮尔•卓史巴耶夫带领的哈萨克斯坦代表团一行抵达杜尚别，对塔吉克斯坦进行工作访问

塔吉克斯坦第一副总理萨义德•达夫拉塔利亲切接见了我国代表团成员并举行了会谈。塔经济发展和贸易部部长拉希姆扎达•沙立夫、外交部副部长达夫拉特佐达•帕尔维兹会谈时在座。 会谈中，代表团一行向达夫拉塔利副总理介绍了2017世博会筹备工作进展情况，以及纳扎尔巴耶夫总统倡议的《绿色之桥》合作伙伴计划。达夫拉塔利副总理表示，塔吉克斯坦与哈萨克斯坦同为中亚经济共同体国家，是友好近邻，互为兄弟关系，塔方将积极参加2017阿斯塔纳世博会，全方位为这次世博会做好准备。 代表团还向参加会谈的塔吉克斯坦工商企业协会代表详细介绍了世博会参展要求，指出本届世博会将在推介替代能源方面为各国企业提供良好的宣传平台，为推动节能事业的发展作出贡献。双方还就采矿、冶金、物流运输等领域的合作进行了深入的交流和探讨。近年来，两国间的经贸合作一直保持增长趋势。 双方表示将进一步加强两国外交部门间的合作，对哈塔政府间经济合作委员会加强在经贸方面的合作，以及两国互办文化日活动的具体行程等问题进行了磋商。 (编译：苏航 审校：流沙)