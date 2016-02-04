三星公司成为2017阿斯塔纳世博会合作伙伴（图）

哈通社阿斯塔纳2月4日电 据世博会运营公司消息，阿斯塔纳世博会运营公司和Samsung Electronics Central Eurasia公司2月4日签署合作备忘录，建立正式合作伙伴关系。

阿斯塔纳世博会运营公司执行主席阿赫梅特江•叶西莫夫表示，三星集团是世界著名的跨国公司。多年来，三星通过先进的技术、高品质的产品和良好的服务赢得全球客户的信赖。三星公司定会为阿斯塔纳世博会提供重要的支持。

三星电子中亚地区总经理Yun Chol Wung 表示，世博会是一场汇聚人类物质文明与精神文明成果的全球性盛会，世博会成功举办事关举办国未来的发展。哈萨克斯坦是一个年轻的国家，也是一个快速发展中的国家。通过20多年的努力，哈萨克斯坦已成为公认的中亚经济领头羊。成为２０１7年阿斯塔纳世博会合作伙伴，是三星的机会。公司在接下来的1年多时间里，将与阿斯塔纳世博会运营公司紧密合作，切实履行承诺，为世博会提供最优质的服务。

除三星公司外，目前已有NCOC、Shell、阿斯塔纳航空、CISCO、Saint-Gobain、哈萨克斯坦商业银行、萨姆鲁克能源、哈萨克邮政等多家公司成为阿斯塔纳世博会全球合作伙伴。（编译：金桥）

