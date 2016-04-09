江布尔州州长邀请中国新疆昌吉自治州代表团访问哈萨克斯坦并参加2017阿斯塔纳世博会

哈通社昌吉4月9日电 8日，率领江布尔州大型代表团访问中国新疆昌吉的江布尔州州长卡里姆•库克列科巴耶夫一行，同昌吉回族自治州州长马雄成举行会谈。

会谈中，马雄成向哈萨克斯坦代表团就昌吉州的相关情况进行了介绍，并强调，在维护民族团结方面，昌吉州位列中国30个优秀地州前五位。



马雄成还表示，自中国国家主席习近平在2013年访问哈萨克斯坦时提出"丝绸之路经济带"构想以来，新疆便成为了实施"一带一路"计划和哈萨克斯坦"光明大道"经济计划相对接的重要地区。



"江布尔州是哈萨克斯坦在丝绸之路上的重要节点，相信在昌吉回族自治州与江布尔州建立起友谊关系之后，将为中哈两国在经贸、文化等多个领域的广泛深入合作提供巨大的便利。"他说。



库克列科巴耶夫表示，纳扎尔巴耶夫总统与中国国家主席习近平近几年间在多个国际场合和相互访问中，为哈中两国关系的进一步深入达成了许多具有重要意义的协议。



"两国领导人之间的友好往来的基础上，两国企业界建立了哈中商务理事会，并成为了两国企业界人士相互交流合作的有效平台。哈中两国之间的政治互信，从两国共同致力于实现‘丝绸之路经济带'和‘一带一路'构想便可轻易证明。而且，在当前国际经济形势下，这一构想同哈萨克斯坦提出的‘光明大道'新经济计划高度契合。"他说。



此外，库克列科巴耶夫还就由新疆注资在江布尔州建立大豆加工厂、与位于昌吉的特变电工股份有限公司之间开展深入合作以及进一步加深江布尔州与昌吉州在人文、经贸、教育等多领域的合作，表示了浓厚的兴趣。



他还邀请昌吉回族自治州代表团访问江布尔州以及参加将于明年在阿斯塔纳举办的2017阿斯塔纳世博会。



他同时建议组建旨在加深双方合作的工作组。



此次访问中国的江布尔州代表团，成员包括江布尔州州政府和各县官员代表、高校代表、企业界人士等。



据悉，此次访问中，江布尔州与昌吉回族自治州或将签署旨在加强两地交流与友谊的相关协议。双方还计划签署农业、工业和文化交流合作备忘录。（编译：塔尔）







































