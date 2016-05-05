社科院：若中国经济增速续降 2017下半年房价或现全面下滑之势

哈通社阿斯塔纳5月5日电 据路透社消息， 中国社科院周四表示，2016年中国经济持续下滑将是大概率事件，这会对房地产市场形成向下压力；若经济增长继续下滑，房价有可能在2017年下半年再次出现全面下滑趋势。

社会科学文献出版社新出版的2016房地产蓝皮书称，在积极财政政策和偏宽松货币政策推动下，2016年一线和部分二线城市房价仍将持续上涨，不过局部楼市价格泡沫风险增大，房地产政策基调将是维持市场稳定。

报告认为，随着投机和改善性住房需求进一步释放，房地产销售将进一步增长，但政策刺激效应衰减后，房地产销售有再次回落风险；三、四线城市的房地产去库存难以取得突破性进展。

房价方面，一线和部分二线城市房价上涨幅度将有所减缓；二线城市房价将全面上涨，涨幅区域分化明显；三、四线城市在宽松政策推动下库存将有所减少，房地产价格跌幅逐渐收窄回稳。

报告指出，中国各城市房地产市场分化严重，个别城市房价上涨幅度远超其他城市，导致局部市场价格泡沫明显、风险概率增大，不利于房地产市场稳健发展。

以深圳为例，其房价上涨虽然可以找到一些基本面支撑，例如自住需求、产业支撑、居民收入高等依据，但深究其上涨过程可以发现，深圳房价上涨过快离不开政策刺激和宽松的住房金融支持。

中国指数研究院周日提供的报告显示，2016年4月百城价格指数环比、同比连续第九个月双涨，同比涨幅继续扩大至8.98%，环比涨幅则收窄至1.45%。

从政策层面看，蓝皮书预计短期通过货币或财政政策刺激房地产需求，长期将实行供给侧改革。一方面，围绕房地产"去库存"，继续执行宽松的财政和货币政策刺激市场需求，维持市场活跃；另一方面，围绕房地产供给侧改革，实施分类调控，以适度缓和区域分化、冷热不均现象。

维持市场稳定将是2016年房地产政策基调：对于一线城市和部分需求热点二线城市，将继续实行限购政策，甚至出台相关政策，抑制一线市场过热，以防止投资需求过快增长致房价涨幅过高；多数二线和三、四线城市以刺激需求、去库存为主，购房落户、税费减免、财政补贴政策，以及教育、医疗等配套措施有望在各地全面铺开。

蓝皮书认为，在巨大房地产去库存压力下，三、四线城市房地产贷款首付比例有可能会进一步降低至15%，二套住房贷款的首付比例也将相应下调。

公积金政策将延续2015年的政策调整方向，各地在政策执行的松紧程度上有所差别。在全面减税的政策基调下，房地产相关税收可能会进一步调整。比如允许房贷利息抵个人所得税这样一些政策。