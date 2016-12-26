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    10:56, 26 12月 2016 | GMT +6

    拳击专家预测戈洛夫金在2017年将赢得中量级所有金腰带

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据美国Bleacher Report网站消息，2017年，戈洛夫金将举行拳击生涯中非常重要的几场比赛。

    消息称，戈洛夫金于明年3月18日将对阵美国WBA 中量级拳王丹尼尔•雅各布斯（32-1，29KO）。

    目前，英国拳击手克里斯•尤班克（23-1, 18 KO）、WBO超次中量级世界拳王、墨西哥拳手索尔•阿尔瓦雷斯（绰号卡内罗）和墨西哥168磅级前WBC中量级冠军胡里奥•塞萨尔•查韦斯（50-2-1，32KO）都表示愿意与GGG进行对决。

     
     

    值得一提的是，卡内罗和查韦斯目前正在就举行对决相关事宜进行谈判。在接受采访时双方均表示，若谈判破裂，将考虑与GGG进行对决。

    据悉，WBA（超级）、IBO、IBF和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（36-0, 33 KO）2016年共举行了两场卫冕战，没有获取新的金腰带。但GGG本人表示，他计划战胜中量级所有对手，并获得中量级所有世界拳王金腰带。

    戈洛夫金因今年的出色表现被入选2016年度最佳拳王排行榜。

    【编译：小穆  审校：金桥】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 拳击 戈洛夫金 黄金储备
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