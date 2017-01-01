新任联合国秘书长古特雷斯：让我们把2017年打造为和平之年

哈通社阿斯塔纳 -- 据联合国新闻处消息，新任秘书长安东尼奥·古特雷斯1月1日正式走马上任，开始行使联合国秘书长职权。这位联合国历史上的第九任秘书长在元旦当天首次向全球发布新年致辞，呼吁把2017年打造为和平之年。

新任联合国秘书长古特雷斯在2017年新年伊始发布视频致辞表示，目前，全球各地仍有数百万民众深陷冲突，在看不到尽头的战争中饱受苦难。这个问题让他深感沉重。



古特雷斯："（英语）在这些战争中，没有赢家，人人皆输。数万亿美元被用来破坏社会和经济，为持续数代人的不信任和恐惧的恶性循环火上浇油。一个个地区整个陷入动荡，而全球恐怖主义这一新威胁影响到所有人......"

古特雷斯倡议所有人和他一起在元旦之际共同下定一个新年决心：把和平置于首位，并努力使2017年成为克服分歧的一年。他说，人类大家庭所致力于实现的一切，包括尊严和希望、进步和繁荣都取决于和平。但和平要靠所有人共同努力去实现。他就此呼吁人们为和平作出承诺，把2017年打造为和平之年。



古特雷斯于2005 年 6 月至 2015 年 12 月任联合国难民事务高级专员，经历了叙利亚、伊拉克、南苏丹、中非共和国和也门等国家的冲突。在此之前，他已经拥有20余年的政府和公共事务管理经验。在1995年至2002年期间，古特雷斯曾但任葡萄牙总理。在经过联大组织的"公开面试"、联合国安理会多轮意向性投票后，古特雷斯今年10月13日被联大正式任命为联合国第九任秘书长，任期自今年1月1日起至2021年12月31日。



古特雷斯1949年4月30日出生于葡萄牙里斯本，1971年毕业于葡萄牙里斯本理工大学高级技术研究所，持工程学位。他精通葡萄牙语、英语、法语和西班牙语。