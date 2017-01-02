多国元首政要发表2017新年致辞寄语：发展经济、加强反恐

哈通社阿斯塔纳 -- 迈入2017年之际，世界各国元首及政要发表新年致辞，盘点过去，展望未来。

据新华社报道，回顾2016年，多种安全威胁在全球范围交织出现，全球经济在各种不确定性因素和突发事件中起伏不定。辞旧迎新，促经济、盼稳定、助团结，成为多国元首新年致辞主旋律。



发展经济 重民生



美国总统奥巴马在新年贺辞中重点回顾了自己的八年总统生涯，历数在医保、教育、外交、经济等方面取得的成绩。他表示，美国在其领导下"取得了非凡进步"，比8年前更强大、更繁荣。



俄罗斯总统普京在新年即将到来之际向俄罗斯人民发表贺词，相比于往年贺词，普京今年的贺词更加正能量，鼓励民众紧密团结，心怀对未来甜美的向往，善待周围的一切，激发出自身更大的潜能。



缅甸总统吴廷觉1月1日发表新年致辞指出，新政府上台9个月来，坚持执行为实现国内和平、民族和解、建立民主和联邦制国家、改善民生等所制定的国家政策。2017年，缅甸政府将以此为基础，继续努力把这些政策具体化。他同时呼吁缅甸全体人民在新的一年里与政府齐心建设一个民主、联邦制国家。



因韩国总统朴槿惠深陷"亲信干政"风波之中，韩国代总统、国务总理黄教安1日发表新年贺词。他表示，实现国民团结与社会和谐是时代的使命，政府人员将与民众一起全力以赴。政府新一年工作重点将是巩固国家安全、强健经济、确保未来增长动力、稳定民生以及保障公共安全，并将继续通过培育新产业、发展科学技术以及推动社会各领域创新和改革，迎接更美好未来。



泰国国王拉玛十世哇集拉隆功2016年12月31日晚发表登基后首次新年电视讲话。他感谢泰国人民对其父普密蓬国王的尊崇与忠诚，并呼吁全民团结一心、共度时艰。他在新年讲话中重申，政府将按照新宪法进行大选，并表示在新的一年里，将通过一系列政策推动经济发展，惠及广大农民及低收入群体，增强泰国应对迅速变化的国际形势的综合实力。



朝鲜最高领导人金正恩1日发表新年致辞强调，2017年要巩固去年取得的成果，集中力量实施国家经济发展五年战略，把国家整体经济提升到新的阶段，并且务必完成今年的奋斗目标。他说，要用自立自强的力量来火热开展全民总突击战、占领国家经济发展五年战略的高地。



意大利总统马塔雷拉在新年致辞中特别强调增强凝聚力、消除社会分歧。马塔雷拉说，解决就业和许多家庭的贫困问题仍将被放在新一年工作的首位，恐怖主义和难民问题同样不容忽视和低估。



芬兰总理尤哈•西皮莱在新年致辞中表示，芬兰经济正朝着更积极方向前行，但很多芬兰人的情况仍不尽如人意，社会不平等的风险正在加剧。政府的主要目标将是提高就业水平并缩小人们在健康和福利方面的差距。



加强反恐 重合作



法国总统奥朗德发表新年贺词，安抚法国国民面对恐怖袭击的担忧情绪。他表示，已采取一切办法打击和预防恐袭，并赞扬法国民众面对恐怖主义威胁表现出的团结和坚定。他同时呼吁国民要警惕极右翼势力上台，称如果法国退回到单一国内市场、重新使用本国货币、歧视出生于其他地区的儿童，那么法国将不再是法国。



波兰总统安杰伊•杜达发表新年贺词时强调，国家的福利和持续发展依赖于社会的和平，要维护波兰的国家利益需要欧洲的稳定、统一和团结。他表示，波兰的安全不仅依赖于军事联盟，而且要依靠政治联盟。



德国总理安格拉•默克尔在新年讲话中说，德国在过去一年经受了恐怖主义的考验，但她对德国充满信心，德国远比恐怖主义强大，将力保公民自由与安全。新的一年里，德国将坚持一贯的立场和做法，在需要改革的政治和立法领域尽快采取行动。她特别指出，虽然欧盟发展缓慢，遭遇一定困难，但欧盟需要做的是利用合力，发挥出超越单个国家的更大作用。



英国首相特雷莎•梅在新年贺词中强调，2017年将是英国的机遇之年，她呼吁国家团结，在脱欧谈判中争取最符合英国利益的结果。梅表示，只有团结才能让英国抓住机遇，让英国更强大、更公平。



尤哈•西皮莱在新年致辞中说，恐怖主义威胁已真实地威胁到欧洲，芬兰应在外交和安全政策方面保持审慎。他说，应保持芬兰在外交和安全政策方面的立场，即在军事上不结盟，确保可信赖的国防，加强在联合国和欧盟框架内的国际合作，以及与各国保持良好的双边关系等。



【编辑：昂哈尔】