中国公布2017世博会中国馆展示设计方案和标志

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国媒体报道，中国国际贸易促进委员会及中国国际商会1月5日在北京召开新闻发布会，正式公布了2017年阿斯塔纳世博会中国馆展示设计方案及标志。

新闻发布会上，哈萨克斯坦驻华特命全权大使努雷舍夫向与会人士介绍了世博会整体情况。



随后，中国贸促会副会长王锦珍全面介绍中国馆的筹备进展情况、展示活动方案并发布中国馆标志。



据其介绍，中国馆的主题为："未来能源、绿色丝路"，将全面展示中国能源发展主张及对未来能源发展的思考。



据悉，中国馆将本月启动全面施工，展出面积1000平米，是最大的国家馆之一，也是首个开始施工的参展国。



世博会期间，中国馆将开展一系列丰富多彩的活动，将会同有关部门举办中国国家馆日、中哈能源合作论坛、中哈旅游合作论坛、秦兵马俑文物展等一系列大型活动。







本次发布会还发布了中国馆标志。



中国馆标志包含绿、橙、蓝三色。绿色象征环保和健康，橙色象征太阳和能量，蓝色象征科技和清洁能源。据悉，这一标志取材于中国传说中的神鸟形象。



2017年阿斯塔纳世博会将于2017年6月10日至9月10日在首都阿斯塔纳举行，截至目前已有112个国家和18个国际组织确认参展。



值得一提的是，2017年世博会是中亚国家首次承办世博会。



【编辑：木合塔尔·木拉提】