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    15:51, 15 一月 2017 | GMT +6

    达沃斯年会2017：中国国家主席习近平启程前往瑞士

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    哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，中国国家主席习近平当地时间１５日中午抵达苏黎世，开始对瑞士进行国事访问。其间，习近平将历史性出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛２０１７年年会，并访问当地多个国际组织总部。习近平据此将成为中国第一位参加达沃斯会议的国家首脑。

     

     

     

     

    标签:
    中国 黄金储备
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