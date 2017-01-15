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15:51, 15 一月 2017 | GMT +6
达沃斯年会2017：中国国家主席习近平启程前往瑞士
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哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，中国国家主席习近平当地时间１５日中午抵达苏黎世，开始对瑞士进行国事访问。其间，习近平将历史性出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛２０１７年年会，并访问当地多个国际组织总部。习近平据此将成为中国第一位参加达沃斯会议的国家首脑。
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