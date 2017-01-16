欧安组织将在2017年加大对极端主义团伙的打击力度

哈通社阿斯塔纳 - 欧洲安全与合作组织（欧安）将从2017年开始，加大对伊斯兰极端主义组织的打击力度。

欧安组织成员国奥地利的外交部部长塞巴斯蒂安•库尔茨认为，目前对宗教极端组织的军事打击程度不足。



库尔茨表示，欧安组织的57个成员国应该分享各自同恐怖主义团体对抗的经验。



他还称，东西方国家之间需要彼此信任。



据塞巴斯蒂安•库尔茨透露，目前在叙利亚和伊拉克为极端主义伊斯兰组织作战的极端分子约在1万人左右。



这些人一旦回到自己的国家，将对社会安全和稳定造成严重的威胁。



库尔茨表示，各国应加强警力配置，严密防范这类威胁。



2016年欧洲主要城市发生了多起恐怖袭击事件，造成了上百人伤亡。



达伊什组织（即所谓"伊斯兰国"）宣称对这些袭击中的一部分负责。



欧安组织前身是1975年成立的欧洲安全与合作会议（欧安会），1995年1月1日改名为欧安组织。它包括欧洲国家、苏联解体后的国家以及美国、加拿大、蒙古，是世界上唯一一个包括所有欧洲国家在内并将它们与北美洲联系到一起的安全机构，是世界上最大的区域性组织。

哈萨克斯坦曾于2010年担任该组织轮值主席国。

【编译：木合塔尔·木拉提】