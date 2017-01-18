世界经济论坛发布《2017年全球风险报告》

哈通社阿斯塔纳 -- 世界经济论坛发布的《2017年全球风险报告》显示，对未来十年全球发展具有深刻影响的三大趋势为：经济不平等、社会两极分化和日益严峻的环境风险。在未来十年，为避免困境与动荡的加剧，世界领袖迫切需要携手采取行动。

在今年的年度调查中，约有750名专家对30项全球性风险进行了评估。此外，专家还评估了可能放大上述风险或改变风险之间相互联系的13个重大趋势。从世界范围来看，民众对政治不满情绪和政治动荡愈演愈烈，在此背景下，本次调查获得如下三大发现：

· 风险之间的联系依然存在。在决定未来十年全球发展的重大趋势中，收入和财富日益悬殊以及社会两极分化加剧分别排名第一和第三。同样，今年的调查结果显示，关系最紧密的一组风险是结构性高失业率或就业不足与激烈的社会动荡之间的关联。

· 环境是全球风险格局中的核心风险。气候变化是第二大趋势。五大环境风险首次在调查中被同时列为发生概率高、影响力大的风险，其中极端气候事件被认为是所有环境风险中最突出的全球风险。

· 社会发展落后于技术变革。在报告分析的12项新兴技术中，专家认为人工智能和机器人技术潜在效益最大，但其潜在的负面影响也最大，因此也最需要更完善的治理。







尽管2016年世界各国在气候变化领域取得了长足进步，包括美国和中国在内的多个国家批准了《巴黎协定》，但是欧洲和北美政局的变化使得气候问题上的进展面临风险。这一问题也说明，在应对迫在眉睫的经济与社会风险方面，领袖们要想在国际层面达成一致行动将面临重重困难。

如何应对当今世界最紧迫的挑战将成为世界经济论坛2017年年会的讨论主题。本届年会将于1月17日至20日举行，会议主题为"领导力：应势而为，勇于担当"。



【编辑：木合塔尔·木拉提】