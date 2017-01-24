鸡年春节将至　中国2017年春运进入节前客流高峰

哈通社阿斯塔纳--鸡年春节即将来临，中国铁路、公路、民航与水路客运系统迎来节前春运客流高峰。

官方媒体24日引述中国交通运输部称，星期二（1月24日）起一连两天，中国全国预计日发送旅客将超过8300万人次。而星期六（28日）将是今年的大年初一。

初步统计显示，此前11天，全国发送旅客约8.4亿人次，其中铁路客量仍然居首，约运送9800万人次，与去年同期相比增长18.3%。



中国国家发展和改革委员会此前预测，2017年春运整体客流量将达到29.78亿人次，同比增长2.2%。





















去年的春运受到继2008年来最严重的寒潮挑战，中国中央气象台预测，今年春运受冰冻雨雪灾害的可能性较小。然而，雾霾成为了今年春运的新挑战。中央气象台星期二预测，星期二至星期四（26日）上午，华北南部、黄淮西部、陕西关中等地大气扩散气象条件差，不利于大气污染物扩散，华北南部、黄淮西部、陕西关中等地能见度为1至4公里。



气象预测说，其中星期三夜间至星期四上午，华北中南部、黄淮、江淮中部、江汉、江南中北部等地的部分地区有大雾，局地能见度不足200米。



中共《人民日报》网站上周引述中央气象台首席预报员马学款说，雾霾天气可能导致高速公路封路等，影响春运交通。