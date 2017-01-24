中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:26, 24 一月 2017 | GMT +6

    鸡年春节将至　中国2017年春运进入节前客流高峰

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳--鸡年春节即将来临，中国铁路、公路、民航与水路客运系统迎来节前春运客流高峰。

    官方媒体24日引述中国交通运输部称，星期二（1月24日）起一连两天，中国全国预计日发送旅客将超过8300万人次。而星期六（28日）将是今年的大年初一。

    初步统计显示，此前11天，全国发送旅客约8.4亿人次，其中铁路客量仍然居首，约运送9800万人次，与去年同期相比增长18.3%。

    中国国家发展和改革委员会此前预测，2017年春运整体客流量将达到29.78亿人次，同比增长2.2%。










    去年的春运受到继2008年来最严重的寒潮挑战，中国中央气象台预测，今年春运受冰冻雨雪灾害的可能性较小。然而，雾霾成为了今年春运的新挑战。中央气象台星期二预测，星期二至星期四（26日）上午，华北南部、黄淮西部、陕西关中等地大气扩散气象条件差，不利于大气污染物扩散，华北南部、黄淮西部、陕西关中等地能见度为1至4公里。

    气象预测说，其中星期三夜间至星期四上午，华北中南部、黄淮、江淮中部、江汉、江南中北部等地的部分地区有大雾，局地能见度不足200米。

    中共《人民日报》网站上周引述中央气象台首席预报员马学款说，雾霾天气可能导致高速公路封路等，影响春运交通。

     

     

    标签:
    节日 中国 黄金储备 交通运输
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!