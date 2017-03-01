哈通社阿斯塔纳 - 据中国《人民日报》消息，中国政府将于今年年内启用新版中华人民共和国外国人永久居留证，即俗称的"绿卡"。

相比旧版，新版"绿卡"使用将更加方便，含金量进一步提升。



消息称，中国公安部近日会同20个部委对外国人永久居留证件应用问题进行专题研究，并牵头开展证件便利化改版，强化永久居留证件的身份证明功能。



《人民日报》的报道指出，这是中国全面深化公安改革、加强和改进出入境管理服务、更好服务国家发展大局的一项重要举措。



据了解，2015年9月15日，《关于加强外国人永久居留服务管理的意见》被审议通过。



随着外国人永久居留制度的全面革新，越来越多的外国公民选择在中国定居、工作。



据统计，2016年，中国公安部共批准1576名外国人在中国永久居留，较上一年度增长163%。



除了永久居留，中国公安机关还不断优化外国人赴华签证、入境出境、停留居留等政策，目前已在全国87个口岸设立签证点，在15个城市实施部分国家外国人72小时过境免签政策，在苏浙沪地区实施部分国家外国人144小时过境免签政策。



2016年，外国公民入出境5653万人次，比2015年增加8.89%。



为积极服务重点区域发展，公安部还相继推出一系列涉及面广、影响力较大的出入境政策措施，吸引更多优秀人才在华创新创业。



2016年1月，中国公安部推出支持北京创新发展的20项出入境政策措施，并设立公安部中关村外国人永久居留服务大厅。



【来源：人民日报 编辑：木合塔尔·木拉提】