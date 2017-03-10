我国柔道选手参加2017巴库大满贯赛

哈通社阿斯塔纳 -- 3月9日，2017柔道大满贯国际锦标赛在阿塞拜疆首都巴库拉开帷幕。

来自全球31个国家的183名运动员参加比赛。哈萨克斯坦共派出14名柔道选手。



3月10日（比赛第一日），来自各国的参赛选手将在5个重量级别进行角逐：



女子：48公斤、52公斤及57公斤；



男子：60公斤、66公斤。



届时，我国7名选手将登场比赛。



60公斤级A组选手古斯曼•克尔戈兹巴耶夫将对阵匈牙利选手萨博•沙布。若获胜，则将与曾经参加里约奥运会的阿塞拜疆选手奥尔汗•萨法洛夫进行比赛。



60公斤级B组选手茹斯塔穆•伊布拉耶夫将对阵吉尔吉斯选手拜阿曼•萨根拜吾勒。



66公斤级选手哈比特•耶斯穆别托夫将对阵格鲁吉亚选手戈尤纳什维利•拉萨，另一名66公斤级我国选手胡马尔•库杰穆巴耶夫将与摩尔多瓦选手维耶鲁•丹尼斯进行比赛。



52公斤级选手阿伊库尼穆•特维贴阔娃将对阵匈牙利选手波普•利卡。



57公斤级选手安娜•卡泽尤利娜将对阵阿塞拜疆选手沙欣•莱拉。若获胜，将与另一名我国选手赛尔维拉•尼山巴耶娃争夺四强席位。



2017柔道大满贯国际锦标赛将持续至3月12日。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】