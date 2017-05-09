沙特发出信号：减产协议延期或不止到2017下半年

哈通社阿斯塔纳 -- 沙特阿拉伯石油大臣说，他相信，产油国限产以缓和市场供应过剩问题的协议将延续到今年下半年，甚至可能到更久之后。

Khalid Al-Falih周一在吉隆坡的亚洲油气大会上表示，虽然美国页岩油产量增长，以及炼油厂停产维修减缓了石油输出国组织（OPEC）及其合作伙伴减产的影响，但这些产油国决心实现它们削减臃肿库存的目标。他表示，自己对全球石油市场将很快恢复平衡和"健康状态"有信心。

美国石油产量激增，引发人们担心OPEC及其合作伙伴无法削减过剩的供应并支撑油价。油价已经回吐了去年年底达成减产协议以来的所有涨幅。在OPEC将于本月晚些时候在维也纳举行会议之际，已有数个国家表示支持延长从1月份开始实施的6个月期减产协议。但这是沙特石油大臣首次表示该协议或延长到2017年结束之后。

"根据我与参与国的交流情况，我有信心，这项协议将延续到今年下半年、甚至到更久之后，"Al-Falih说。"我们这个产油国联盟决心采取一切必要措施，将石油库存恢复至5年平均水平。"



【编辑：木合塔尔·木拉提】