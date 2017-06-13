2017世博会格鲁吉亚国家馆日活动拉开帷幕

哈通社阿斯塔纳 -- 6月13日，格鲁吉亚总统格奥尔基•马尔格韦拉什维利出席在世博会框架下举行的格鲁吉亚国家馆日活动。

活动刚开始，乐队高奏哈萨克斯坦和格鲁吉亚国歌，并升起两国国旗。随后，所有人为2015年6月15日第比利斯事件遇难者集体默哀一分钟。



格鲁吉亚国家馆馆长伊利亚•埃洛希维利表示，通过参展阿斯塔纳世博会，格鲁吉亚将进一步推进新能源发展。格鲁吉亚国新能源比重已达80%以上。



埃洛维希利说，格鲁吉亚参展阿斯塔纳世博会是两国紧密友好合作的成果。



投资和发展部部长哈斯姆别克表示，长期以来，哈萨克斯坦和格鲁吉亚之间的友谊、伙伴关系和互利合作关系不断拉近两国人民之间的距离。哈萨克斯坦-格鲁吉亚经贸合作委员会为深化两国贸易、投资、旅游、交通、物流合作关系作出了重要贡献。格鲁吉亚参展2017世博会必将为深化两国浓厚友谊、增进两国互信注入新的动力。



哈斯姆别克强调，"未来能源"是国际社会重点关注的焦点主题，能源资源的逐渐减少和环境污染等问题正在持续复杂化。



哈斯姆别克说，在有利的地形和环境条件下，格鲁吉亚在太阳能、水能和风能等领域具有巨大潜力。格鲁吉亚国家馆将宣传"绿色经济"概念的实施理念，并介绍其解决方案。哈萨克斯坦高度重视"绿色经济转型"计划和国家可持续发展计划。哈萨克斯坦计划至2020年前将国内生产总值中的能源供应量提升至25%，并在2050年前提升至50%。



据悉，国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃、阿斯塔纳世博会运营公司执行主席阿赫梅特江•叶西莫夫、投资和发展部部长哈斯姆别克及其他一些两国重要贵宾出席活动。



【编译：昂哈尔】