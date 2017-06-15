2017世博会乌克兰国家馆日在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 6月15日，2017世博会乌克兰国家馆日活动在首都世博园区举行。

能源部副部长巴赫特詹•扎克萨利耶夫和乌克兰副总理、区域发展、建设和住房公共事业部部长、乌克兰国家馆馆长根纳季•祖布科出席乌克兰国家馆日活动开幕式。



扎克萨利耶夫表示，乌克兰有意为全球环保和绿色能源发展作出贡献。阿斯塔纳世博会将向全球展示太阳能、风能、生物能、海洋能和温水能源利用方面的高新技术和高科技产品。乌克兰是哈萨克斯坦重要经济伙伴之一。哈方高度重视两国间的友好合作和相互理解关系。



祖布科表示，乌克兰和哈萨克斯坦实施的许多改革计划相近。乌克兰也在经济、法院、引资等方面实施推动性改革政策。据评估，乌克兰市场总值如今已达400亿美元。



在世博会框架下，乌克兰专家带来了长达30米的毛巾，手工编织的毛巾上织有乌克兰各地独有专属风格的各种图案。世博会结束后，该毛巾将赠与乌克兰驻哈萨克斯坦使馆。



据悉，乌克兰国家馆位于世博园区丝绸之路展厅。国家馆内有风能和太阳能发电器、节能房屋、生产电脑的窗帘及各种创新展品。



【编译：昂哈尔】