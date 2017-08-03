2017年上半年我国银行贷款情况

哈通社/阿斯塔纳/8月3日 - 据央行统计，截至2017年6月底，我国银行贷款总额为12.7016万亿坚戈（约合389亿美元），环比增长0.8%。

2017年6月，法人贷款额8.4899万亿坚戈，环比增长0.2%，自然人贷款额4.2117万亿坚戈，增长2%。

当月本币贷款总额9.348万亿坚戈，增长1.5%。其中，法人贷款增长1%，自然人贷款增长2.2%。

外币贷款总量3.6669万亿坚戈，环比下降1%，其中，法人贷款减少1.1%，自然人贷款减少0.3%。

当月坚戈贷款比重由70.6%升至71.1%。

截至6月底，长期贷款额10.6777万亿坚戈，增长1.1%，短期贷款2.239万亿坚戈，减少1.2%。

6月份，小型企业贷款3.1101万亿坚戈，增长2.2%，占贷款总额的24.5%。在行业分布上，贷款主要集中在贸易（19%）、工业（13.9%）、建筑（7.7%）、农业（5.9%）和交通（4.6%）等领域。

6月份，非银行法人本币贷款平均优惠利率为14%，自然人贷款利率为18.6%。



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