2017女排亚锦赛揭幕在即 哈萨克斯坦首战中国香港
哈萨克斯坦队首轮轮空，将于10日迎战中国香港队。
本届亚锦赛将持续至8月17日，共有14支队伍参赛，分成A、B、C、D四组。哈萨克斯坦与东道主菲律宾及中国香港队同在A组。B组则包括中国队、日本队、澳大利亚队。韩国、越南、斯里兰卡、新西兰同在C组，D组泰国、中国台北、伊朗、马尔代夫。
小组前两名晋级八强复赛。A组前两名以及C组前两名进入复赛E组，B组前两名和D组前两名进入复赛F组。小组赛成绩带入复赛。复赛战罢将进行交叉淘汰的1/4决赛，最终通过半决赛、决赛产生最终的冠军。
2017女排亚锦赛赛程：
8月9日
12：30 中国台北vs伊朗、越南vs斯里兰卡
15：00 泰国vs马尔代夫、日本vs澳大利亚
18：00 中国香港vs菲律宾、韩国vs新西兰
8月10日
12：30 中国vs日本、马尔代夫vs中国台北
15：00 泰国vs伊朗、韩国vs斯里兰卡
17：30 哈萨克斯坦vs中国香港、新西兰vs越南
8月11日
12：30 韩国vs越南、伊朗vs马尔代夫
15：00 泰国vs中国台北、澳大利亚vs中国
17：30 菲律宾vs哈萨克斯坦、斯里兰卡vs新西兰
8月12日 休赛
8月13日
10：00 E组 1A-2C、G组 3A-4C
12：30 F组 1D-2B、H组 3B-4D
15：00 F组 1B-2D
17：30 E组 1C-2A
8月14日
10：00 F组 2B-2D、H组 3B-3D
12：30 E组 1A-1C、G组 3A-3C
15：00 F组 1B-1D
17：30 E组 2A-2C
8月15日
10：00 1/4决赛 1E-4F、13-14名争夺战 3G-3H
12：30 1/4决赛 1F-4E、 9-12名半决赛 1G-2H
15：00 1/4决赛 2E-3F、 9-12名半决赛 1H-2G
17：30 1/4决赛 2F-3E
8月16日
10：00 5-8名半决赛 （1F-4E）负-（2E-3F）负、11-12名争夺战
12：30 5-8名半决赛 （1E-4F）负-（2F-3E）负、9-10名争夺战
15：00 1-4名半决赛 （1F-4E）胜-（2E-3F）胜
17：30 1-4名半决赛 （1E-4F）胜-（2F-3E）胜
8月17日
10：00 7-8名争夺战
12：30 5-6名争夺战
15：00 季军争夺战
17：30 冠军争夺战
【编辑：木合塔尔·木拉提】