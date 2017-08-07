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    18:01, 07 八月份 2017 | GMT +6

    2017女排亚锦赛揭幕在即 哈萨克斯坦首战中国香港

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    哈通社/阿斯塔纳/8月7日 -- 2017年第19届亚洲女排锦标赛将于8月9日在马尼拉揭幕，哈萨克斯坦队与中国香港及菲律宾分在A组。

    哈萨克斯坦队首轮轮空，将于10日迎战中国香港队。

    本届亚锦赛将持续至8月17日，共有14支队伍参赛，分成A、B、C、D四组。哈萨克斯坦与东道主菲律宾及中国香港队同在A组。B组则包括中国队、日本队、澳大利亚队。韩国、越南、斯里兰卡、新西兰同在C组，D组泰国、中国台北、伊朗、马尔代夫。

    小组前两名晋级八强复赛。A组前两名以及C组前两名进入复赛E组，B组前两名和D组前两名进入复赛F组。小组赛成绩带入复赛。复赛战罢将进行交叉淘汰的1/4决赛，最终通过半决赛、决赛产生最终的冠军。

    2017女排亚锦赛赛程：

    8月9日
    12：30 中国台北vs伊朗、越南vs斯里兰卡
    15：00 泰国vs马尔代夫、日本vs澳大利亚
    18：00 中国香港vs菲律宾、韩国vs新西兰

    8月10日
    12：30 中国vs日本、马尔代夫vs中国台北
    15：00 泰国vs伊朗、韩国vs斯里兰卡
    17：30 哈萨克斯坦vs中国香港、新西兰vs越南

    8月11日
    12：30 韩国vs越南、伊朗vs马尔代夫
    15：00 泰国vs中国台北、澳大利亚vs中国
    17：30 菲律宾vs哈萨克斯坦、斯里兰卡vs新西兰

    8月12日 休赛

    8月13日
    10：00 E组 1A-2C、G组 3A-4C
    12：30 F组 1D-2B、H组 3B-4D
    15：00 F组 1B-2D
    17：30 E组 1C-2A

    8月14日
    10：00 F组 2B-2D、H组 3B-3D
    12：30 E组 1A-1C、G组 3A-3C
    15：00 F组 1B-1D
    17：30 E组 2A-2C

    8月15日
    10：00 1/4决赛 1E-4F、13-14名争夺战 3G-3H
    12：30 1/4决赛 1F-4E、 9-12名半决赛 1G-2H
    15：00 1/4决赛 2E-3F、 9-12名半决赛 1H-2G
    17：30 1/4决赛 2F-3E

    8月16日
    10：00 5-8名半决赛 （1F-4E）负-（2E-3F）负、11-12名争夺战
    12：30 5-8名半决赛 （1E-4F）负-（2F-3E）负、9-10名争夺战
    15：00 1-4名半决赛 （1F-4E）胜-（2E-3F）胜
    17：30 1-4名半决赛 （1E-4F）胜-（2F-3E）胜

    8月17日
    10：00 7-8名争夺战
    12：30 5-6名争夺战
    15：00 季军争夺战
    17：30 冠军争夺战

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

     

    标签:
    体育 黄金储备
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