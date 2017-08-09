"草原之鹰-2017"军演顺利落幕

哈通社/阿斯塔纳/8月9日 - 据国防部消息，"草原之鹰-2017"国际维和军演8日在阿拉木图州"伊犁"军事训练基地落幕。

在哈萨克斯坦国防部长萨肯•扎苏扎科夫的主持下，"草原之鹰-2017"国际维和军事演习闭幕式在"伊犁"军事训练基地举行，来自北约、美国、英国、土耳其、塔吉克斯坦和吉尔吉斯等国家和组织的军事代表一同出席了当天的军演闭幕式。



国防部长扎苏扎科夫在讲话中表示，哈萨克斯坦始终支持联合国持续完善国际维和体系，并将继续开展此类国际性的维和军事演习。







他还强调，"草原之鹰"国际维和军演，已经成为了促进参演国家关系发展，加强各国维和部队联合行动和快速反应能力的重要平台。



据悉，通过此次"草原之鹰-2017"维和军演，哈萨克斯坦"Kazbat"特种部队的维和能力受到了北约军事专家的高度评价，被认为其战斗力符合北约快速反应部队相关标准要求。







值得一提的是，"草原之鹰"军事演习自2003年开始举行，每年举行一次。演习为哈萨克斯坦维和部队同外军开展交流、提升自身技战术能力提供了可能。





【编译：木合塔尔·木拉提】