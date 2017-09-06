2017阿斯塔纳世博会：中国山东活动周在世博园开幕

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 -- 9月6日，作为中国馆11个省区市活动周的收官之作，以"丝路筑梦 绿色山东"为主题的山东活动周在阿斯塔纳世博会拉开帷幕。

哈萨克斯坦企业家联合会副主席塔勒哈特·多斯肯诺夫、哈萨克斯坦投资合作机构总裁阿伊登·科内斯别克吾勒、中国贸促会副会长王锦珍、山东省人大常委会副主任夏耕、中国驻哈萨克斯坦大使馆临时代办刘江平、哈萨克斯坦卡拉干达州/南哈州/北哈州有关领导以及来自哈中政府机构、商协会、企业、高校和新华社/哈通社等10多家主流媒体代表、世博会相关国家馆代表近200人出席开幕式。



两国嘉宾分别在开幕式上致辞指出，哈中是友好邻国，2017年是中哈建交25周年和哈萨克斯坦中国旅游年，中国高水平参加阿斯塔纳世博会，有利于推动中哈经贸、文化、旅游的合作发展，对于两国携手推动中哈全面战略伙伴关系向高水平、更深层次、更广空间迈进具有重要意义。

据了解，中国山东省拥有丰富的参博经验，数次出色的完成了参博任务。

作为本届世博会中国馆系列文化/经济活动的收官之作，本次山东活动周将通过组织展览展示、经贸对接、歌舞表演等活动，展现山东省深厚的历史积淀、璀璨的文化典藏和广阔的经贸商机。



中方表示，希望以山东活动周为契机，进一步加强山东省与哈萨克斯坦和世界各国各地区的交流，推动山东省与"一带一路"沿线国家经贸合作迈上新台阶。

开幕式上，山东省代表团还现场表演了中国器乐合奏《鲁韵国风》、器械武术表演《空手夺枪》、杂技《女子技巧》和哈萨克斯坦欢快的流行歌曲《永远留在我身边》，在中国馆现场展演了潍坊风筝、杨家埠木板年画、曹州面塑等非物质文化遗产项目。山东工艺美院与哈萨克斯坦国立欧亚大学共同举行了孔子像赠送仪式。

山东周期间，将在阿斯塔纳世博园内播放山东周主题宣传片、发放宣传册、纪念品等；在哈萨克斯坦有关城市，山东省将组织来自能源、工业、贸易、投资、文化、旅游等10多个政府部门、14个城市和省太阳能行业协会、焦化行业协会、节能协会、循环经济协会等四大行业组织及近百家山东企业，在能源化工、节能环保、建材纺织、商贸物流、旅游文化、基础设施建设、运输装备制造等领域与哈萨克斯坦合作伙伴开展丰富多彩的洽谈交流活动。









【记者：木合塔尔·木拉提 编辑：小穆】