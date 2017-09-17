2017全球肉类指数报告出炉

哈通社/阿斯塔纳/9月17日 -- 2017年全球肉类指数报告近日发布，调查显示，瑞士的肉价全球最贵，乌克兰的肉类最便宜。澳大利亚以每年人均111.5公斤的肉类消耗量成为全球最能吃肉的国家，而印度则是全世界最不爱吃肉的国家。

据悉，2017年肉类指数报告由英国餐饮线上平台Caterwing发布，该平台对全球50多个国家和地区的肉类价格进行研究。牛肉、鱼类、鸡肉、羊肉和猪肉均在考察范围当中。他们还用肉类价格和这些国家的大城市当中最低工资或者非技术工人的薪水进行对比，不仅列出各个国家的肉类价格，也展示了这些国家居民对肉类的负担能力。

从价格上来看，瑞士的平均肉价是全球最贵的，高出平均水平141.9%；挪威以高出平均值63.7%的价格排在第二位；中国香港地区以高出平均值61%的价格排在第三位。

乌克兰的肉类价格较全球平均值低52.3%，是全球肉价最便宜的国家；马来西亚的肉类价格，较之全球平均值低50.3%，是全球肉价第二便宜的国家。

澳大利亚以每年人均111.5公斤肉类的消耗量，成为全球当之无愧的头号吃肉大国；印度人每年人均消耗量4.4公斤，是全球最不喜欢吃肉的国家。

【编辑：木合塔尔·木拉提】