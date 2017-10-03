三名美国科学家分享2017年诺贝尔生理医学奖

哈通社/阿斯塔纳/10月3日 —— 据新华社消息，瑞典卡罗琳医学院2日宣布，将2017年诺贝尔生理学或医学奖授予三名美国科学家杰弗里·霍尔、迈克尔·罗斯巴什和迈克尔·扬，以表彰他们在研究生物钟运行的分子机制方面的成就。

评奖委员会说，人们过去知道包括人类在内的许多生物都有内在的生物钟，但是对生物钟的工作原理长期不清楚，这一直是科学家探索的课题。今年获奖者的研究成果解释了许多动植物和人类是如何让生物节律适应随地球自转而来的昼夜变换的。

这些科学家以果蝇为研究对象，分离出一个能够控制生物节律的基因，它可以编码一种在夜间积聚、在白天分解的蛋白质，这种蛋白质在细胞中的数量变化就引起了细胞生物节律的昼夜变化。后来他们又发现了在这一过程中发挥作用的其他几种蛋白质，从而在分子层面较好地揭示了细胞内生物钟的工作机制。

生物钟有重要作用。在一天中的不同时段，人体生物钟可以精准地调节我们的生理机能，包括激素水平、睡眠需求、体温和新陈代谢等。若外部环境与生物钟节律暂时不匹配，比如长途旅行需要倒时差的时候，人就会有不适感。还有证据表明，当一个人的生活方式与内在生物钟节律长期不相符时，患上多种疾病的风险会增加。

这三名获奖科学家均于20世纪40年代在美国出生，他们将分享900万瑞典克朗奖金（约110万美金）。

佩尔曼说，当他给罗斯巴什打电话告知获奖消息时，对方的第一反应是："你是在开玩笑吗？"

诺贝尔奖评选委员会成员朱琳·吉拉斯对新华社记者说，北欧经常出现漫长的白天或黑夜，今年获奖者的研究成果提醒大家，在这里生活的人们更要注意保持规律的生活作息。她说："尽管太阳还很高，也要准时睡觉。"