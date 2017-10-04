三名科学家获得2017年诺贝尔化学奖

哈通社/阿斯塔纳/10月4日 -- 据外媒消息，瑞典皇家科学院在当地时间10月4日11点50分左右在斯德哥尔摩宣布，将2017年度诺贝尔化学奖授雅克·杜波切特, 阿希姆·弗兰克和理查德·亨德森，表彰他们发展了冷冻电子显微镜技术，以很高的分辨率确定了溶液里的生物分子的结构。



据了解，诺贝尔化学奖是以瑞典著名化学家、硝化甘油炸药发明人阿尔弗雷德•贝恩哈德•诺贝尔的部分遗产作为基金创立的5个奖项之一，从1901年至2016年，共颁发了108次，拥有175位获奖者。



根据诺贝尔奖官网统计，诺贝尔化学奖得主的平均获奖年龄为58岁，与诺贝尔生理学或医学奖得主"年龄相仿"。到目前为止，最年轻的化学奖得主是时年35岁的法国科学家约里奥-居里。他和妻子，即居里夫人的女儿因为发现人工放射性而共同获得1935年的诺贝尔化学奖。此外，居里夫人也曾因为发现钋和镭获得过1911年的诺贝尔化学奖。



除了居里夫人母女，诺贝尔化学奖还有两名女性得主，分别是在1964年得奖的英国科学家霍奇金和2009年得奖的以色列科学家约纳特。

【编辑：小穆】