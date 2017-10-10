2017国际乒联球星盛典将在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/10月10日 -- 据国际乒乓球联合会（ITTF）官网消息，2017国际乒联球星盛典将于12月14日在我国首都阿斯塔纳举行，与此同时，菁英航运2017国际乒联世界巡回赛总决赛将于12月14日至17日在阿斯塔纳打响。

2017国际乒联球星盛典将在阿斯塔纳市中心的里克瑟斯酒店（Rixos President Hotel）举行。届时，世界顶尖运动员、教练员及官员都将齐聚在此、盛装出席，庆祝他们在2017年取得的成就与突破。

"自2013年开始，国际乒联球星盛典一直是我们顶尖运动员和合作伙伴非常期待的一个年度盛事，我们在此相聚庆祝乒乓球运动丰硕的一年顺利落幕。今年，我们非常高兴能够在哈萨克斯坦举行这个盛会，与我们的运动员明星一同度过这个荣耀之夜。"国际乒联主席托马斯·维克特。

2017国际乒联球星盛典将颁发下列奖项：

•年度最佳男运动员

•年度最佳女运动员

•年度最佳残疾人男运动员

•年度最佳残疾人女运动员

•年度最佳得分

•年度最佳教练

•年度最佳新人

•年度最佳公平竞争奖

入围各项奖项的运动员名单将在近日公布。

【编辑：木合塔尔·木拉提】