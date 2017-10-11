哈通社/阿斯塔纳/10月11日 - 据ShareAmerica 报道，来自哈萨克斯坦编码团队/Flash日前参加了在美国举行的"2017年技术创新挑战"（2017 Technovation Challenge）竞赛活动，并在决赛中获奖。

报道称，这个完全由青年女性组成的团队，开发出一个叫做QamCare的应用程序，让父母能够掌握只身在外的孩子的行踪，从而保护儿童安全。（QamCare源于哈萨克语，意为"支持"）



QamCare应用程序能够让孩子所在位置显示在可信赖的"家人圈"中，她们还设置了一个蓝牙（Bluetooth ）"紧急按钮"，让孩子不必拿出手机就可以通报家长。QamCare所具有的安全救生功能使它夺得一项竞赛大奖。



团队成员阿鲁詹•库什卡洛娃（Aruzhan Koshkarova）在接受美国青少年时尚杂志《Teen Vogue》采访时说，"激发我参加这项挑战的原因是希望给我的社区带来改变"。



她和几个朋友组成的这个团队，与来自103个国家的11000名女孩共同参与了国际编码竞赛，并一路闯入决赛。



10月11日是国际女孩日（International Day of the Girl），/Flash团队的成就将让世人看到像库什卡洛娃和她的队友这样的女孩可以如何让我们的世界更安全。



均来自阿拉木图的/Flash团队成员，有志今后进一步投身科学和技术领域。库什卡洛娃准备将来当机械工程师，她的队友的志向则包括学习软件开发，化学和建筑学等。



【编辑：木合塔尔·木拉提】