哈萨克斯坦参展2017伦敦世界旅游交易会

哈通社/阿斯塔纳/11月9日 -- 据文化和体育部消息，哈萨克斯坦代表团参展11月6-8日在英国伦敦举行的2017年世界旅游交易会。

世界旅游交易会是旅游行业主要的全球性盛会。交易会期间各国家旅游公司、旅游经营者、旅行社、航空公司、酒店、贸易和旅游协会以及地方旅游委员会将其旅游产品和服务进行介绍。

据了解，2017世界旅游交易会哈萨克斯坦展馆由文化和体育部旅游事务委员会与哈萨克斯坦外贸商会共同组织，哈萨克斯坦代表团成员包括，哈萨克斯坦各州旅游局以及知名旅游公司代表。



交易会期间，哈萨克斯坦代表团负责人、哈萨克旅游国有股份公司总裁顾问古丽娜尔·科恩叶巴耶娃出席主题为"Selling the Silk Road: unite and conquer"研讨会，并同世界媒体行业领军者英国广播公司、国家地理、CNN等媒体领导人就旅游业相关项目问题进行了讨论。

值得一提的是，世界旅游交易于1980年创立，逐渐发展成为开展业务交易的知名业内平台。2016年世界旅游交易会吸引了5.1万名资深行业代表出席会议，并创下近25亿英镑的交易额。



【翻译：冰山 编辑：小穆】