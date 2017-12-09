2017乌兹别克斯坦中国新疆商品展览会在塔什干举行

哈通社/阿斯塔纳/12月9日 -- 2017乌兹别克斯坦中国新疆商品展览会于2017年12月2日至7日在乌兹别克斯坦首都塔什干市国家青年展览馆举办。

此次展会由中国国际贸易促进委员会新疆维吾尔自治区委员会、新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会、新疆维吾尔自治区商务厅共同主办，中国国际商会新疆商会承办，乌兹别克斯坦国家工商会、中国驻乌兹别克斯坦大使馆、中国驻乌兹别克斯坦经商参处支持举办。

今年的展会展出面积1000平方米，参展企业45家，除机电、建材、纺织、服装、食品、农业等传统领域企业外还有节能环保、绿色农业、国际物流等新兴行业的企业。其中30%的企业为二次或多次参展。

据了解，乌兹别克斯坦中国新疆商品展览会每年举办一届，自2009年举办首届以来，至今已成功举办八届。八年来，展会取得了良好的效果。前八届累计参展企业533家，展出面积1.5万平方米，签约金额9.08亿美元。为促进中国新疆与乌兹别克斯坦的经贸发展发挥了积极的作用。

今年的展会同期还举办了《大美新疆主题摄影图片展》，集中展出66副精美的摄影图片，展示新疆的自然风光、人文风情以及在城市、经贸、交通、科技、医疗、文体建设等方面所取得的成就，反映了新疆各族人民在生产、生活中团结向上的精神风貌和"大美新疆"的无限魅力。这也是中国新疆首次在乌兹别克斯坦举办的图片展。

乌兹别克斯坦是丝绸之路经济带重要沿线国家，中国新疆与乌兹别克斯坦是传统贸易伙伴，举办乌兹别克斯坦中国新疆商品展览会将发挥新疆独特的区位优势和向西开放窗口作用，在"一带一路"建设中深化与中亚等国家交流合作，形成丝绸之路经济带上重要交通枢纽中心、商贸物流中心、文化科教中心、区域性金融中心、医疗服务中心，搭建发展平台，在共商共建共享的原则下，实现与"一带一路"沿线各国的创新、协调、绿色、开放、共同发展。

2017年乌兹别克斯坦中国新疆商品展览会及《大美新疆主题摄影图片展》，充分展示了当前新疆繁荣稳定的大好形势，广泛宣传了新疆所取得的巨大成绩，向国内外传递正确的发展信息，坚定了做好新疆工作的信心和决心。

【来源：丝路新观察 编辑：木合塔尔·木拉提】