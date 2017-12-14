菁英航运2017世界巡回赛总决赛今天在阿斯塔纳开赛

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 -- 据国际乒联消息，菁英航运2017国际乒联世界巡回赛总决赛今日正式在我国首都阿斯塔纳挥拍开赛。

14日的赛事结果如下：



男双1/4决赛赛果

上田仁/吉村真晴（日本）3-0 达沃斯/纽丁克（比利时）（9，6，7）



黄镇廷/何钧杰（中国香港）3-0 高宁/庞学杰（新加坡）（4，2，11）



陈建安/江宏杰（中华台北）3-1 弗朗西斯卡（德国）/格罗斯（丹麦）（7，7，-3，9）



大岛祐哉/森园政崇（日本）3-2 张本智和/木造勇人（日本）（-8，9，10，-8，8）

女双1/4决赛赛果

早田希娜/伊藤美诚（日本）3-1 巴拉佐娃（斯洛伐克）/马特洛娃（捷克）（9，6，-11，5）



杜凯琹/李皓晴（中国香港）3-1 陈思羽/郑怡静（中华台北）（8，7，-4，11）



桥本帆乃香/佐藤瞳（日本）3-1 埃克霍姆（瑞典）/波塔（匈牙利）（6，9，-8，7)



陈梦/朱雨玲（中国）3-0 吴颖岚/苏慧音（中国香港）（3，4，7）



女双半决赛将在阿斯塔纳时间15日10：00进行，男双半决赛将于10：50进行。



2017国际乒联世界巡回赛积分排名前16位的运动员将争夺高达100万美金的赛事奖金。



值得一提的是，这是国际乒联总决赛第一次在哈萨克斯坦举行，男单第16号种子选手、哈萨克斯坦新星克拉斯米克也将作为东道主代表，职业生涯首次向总决赛桂冠发起冲击。



【编译：木合塔尔·木拉提】