2017年国际游客抵达人数创七年来历史新高

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 -- 据联合国新闻报道，国际旅游组织1月15日发布的最新统计显示，2017年国际游客抵达人数增长7%，创下七年来的新高，达到13亿2200万人。这一强劲势头在2018年有望得到保持，预计增幅会保持在4%至5%之间。

从2010年以来，国际游客抵达人数一直在以4%的幅度增长，但2017年7%的增幅大大超出了这一增长趋势。



统计显示，受到地中海地区国际游客抵达人数增长的推动，欧洲在这一范围巨大和相对成熟的旅游市场中取得的成果不同凡响，与2016年相比增长8%。非洲巩固了2016年的反弹趋势，同样增长了8%。亚太、中东和美洲分别增长6%、5%和3%。



分析认为，国际旅游形势的改善部分原因是由于受到全球经济回升的推动以及许多传统和新兴来源市场强劲的出国需求。



统计显示，2017年亚太地区的国际游客抵达人数为3亿2400万人，南亚增长了10%，东南亚增长了8%，大洋洲增长7%，东北亚增长了3%。



数据表明，2017年抵达美洲的国际游客人数为2亿零70万人。南美增长7%，中美洲和加勒比增长4%，北美洲增长2%，其中墨西哥和加拿大增长强劲，但美国国际游客抵达人数则出现下降。



值得一提的是，2017年前三季度，来哈萨克斯坦观光旅游的外国游客总数超过了580万人，创下了新的纪录。



2017年阿斯塔纳世博会的成功举办极大地提升了哈萨克斯坦的旅游品牌形象。阿斯塔纳市政府预计至2020年首都接待外国游客数量将有望达到100万人/年。



【编辑：木合塔尔·木拉提】