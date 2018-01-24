2017年阿斯塔纳新生儿命名大调查：哪些名字最受欢迎？

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 - "阿里汗（Әлихан）"和"阿伊泽列（Айзере）"。是的，这两个分别是2017年阿斯塔纳新生儿中，男宝宝和女宝宝被取得最多的名字。

据阿斯塔纳市政府公布，2017年，共有405名女宝宝被命名为"阿伊泽列（Айзере）"，位居首位。



排在第二位的名字是"艾琳（Айлин）"。2017年出生的女宝宝当中，有354名被取了这个名字。



此外，353名女宝宝被取名为"阿米娜（Әмина）"，使得这个名字成为了排行榜第三名。



2017年被父母们选为女宝宝姓名的名字当中，最常见的还有"艾雅璐（Айару）"、"艾莎（Айша）"、"拉亚纳（Раяна）"、"阿雅拉（Аяла）"、"卡吾萨尔（Кәусар）"、"达莉亚（Дария）"、"阿蒂亚（Әдия）"、"恩珠（Інжу）"、"阿伊姆（Айым）"和"托米莉斯（Томирис）"。



而2017年男宝宝们被取得最多的三个名字分别是"阿里汗（Әлихан）"、"埃米尔（Әмір）"和"阿里（Әли）"。在12个月里，被取了这三个名字的男宝宝数量分别是：328、255和222人。



除了这三个名字外，2017年首都父母们为男宝宝们选择的名字中最常见的还有："阿伊苏力坦（Айсұлтан）"、"桑加尔（Санжар）"、"叶尔阿斯勒（Ерасыл）"、"阿尔兰（Арлан）"、"阿尔森（Арсен）"、"努尔伊斯拉姆（Нұрислам）"、"阿兰（Алан）"、"曼苏尔（Мансұр）"、"拉玛赞（Рамазан）"、"米拉斯（Мирас）"和"阿力努尔（Әлинұр）"。



与此同时，以国际国内重大历史性事件相关名称为孩子命名的传统，仍然在哈萨克斯坦十分盛行。



比如，在2017阿斯塔纳世博会期间，就有一名男宝宝被父母取名为"巴德卜叶克斯珀（Бәдібэкспо）"。（注：世博会哈文简写为"ЭКСПО"）



根据首都三个区民事登记处提供的信息，2017年首都共有34087名新生儿降生。



【编译：木合塔尔·木拉提】