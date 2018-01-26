大阪市有意借鉴2017阿斯塔纳世博会的成功经验

哈通社/阿斯塔纳/1月26日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦驻法国大使詹•哈利耶夫25日在法国巴黎同日本外务省政务官冈本三成率领的代表团举行会谈。

会谈期间，驻法大使哈利耶夫向日本代表介绍了技术现代化快速发展的背景下的哈萨克斯坦经济和投资机遇以及纳扎尔巴耶夫总统向全国人民发表题为《第四次工业革命背景下的发展新机遇》国情咨文的主要发展方向。



另外，哈利耶夫就日本代表团为两国双边关系发展积极参与2017阿斯塔纳世博会，并在阿斯塔纳展示绿色科技表示衷心感谢。



日本代表冈本三成高度评价阿斯塔纳世博会的成功举办，并对阿斯塔纳提高竞争力、吸引国际参与者、组织世博会以及世博会项目利用等成功经验表示浓厚的兴趣。



会谈中，日本代表还就覆盖联合国消除贫困、可持续发展目标等倡议的题为"让生命绽放光彩的未来社会设计"的2025大阪世博相关事项进行了介绍。



据日本代表介绍，日本方面希望建立满足人类所有要求并将繁重的工作交给机器的《先进科技，智能社会5.0时代》。



最后，冈本三成先生还邀请哈萨克斯坦支持日本大阪申办2025年世界博览会的方针。



据外交部消息，2025年世博会申办国家城市除大阪外还包括俄罗斯叶卡捷琳堡、阿塞拜疆首都巴库等城市。最终举办地点将在2018年11月的国际展览局大会上由成员国投票决定。



【翻译： 冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】