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    20:33, 13 二月 2018 | GMT +6

    2018年1月哈萨克斯坦零售贸易总额增长4.3%

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    哈通社/阿斯塔纳/1月13日 -- 据国家经济不统计委员会消息，2018年1月，哈萨克斯坦零售贸易总额达6257亿坚戈，较2017年同期增长4.3%。

    统计显示，报告期内，国内批发贸易总额达1.298万亿坚戈，较去年同期增长9.3%。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 金融 贸易 统计 经济 黄金储备
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