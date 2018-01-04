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20:33, 13 二月 2018 | GMT +6
2018年1月哈萨克斯坦零售贸易总额增长4.3%
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哈通社/阿斯塔纳/1月13日 -- 据国家经济不统计委员会消息，2018年1月，哈萨克斯坦零售贸易总额达6257亿坚戈，较2017年同期增长4.3%。
统计显示，报告期内，国内批发贸易总额达1.298万亿坚戈，较去年同期增长9.3%。
【编译：小穆】
标签:
哈萨克斯坦
金融
贸易
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